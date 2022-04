Les paras ont sauté ce mercredi soir sur les campagnes de Nivelles

C’est à un spectacle impressionnant qu’ont assisté, mercredi soir, ceux qui circulaient dans la campagne nivelloise, du côté du vieux chemin de Bruxelles et du zoning Sud. Certains étaient dans la confidence, d’autres passaient par là par hasard, mais tous ont été impressionnés par le début de l’exercice militaire Nemesis. Celui-ci se déroule sur Chièvres, Tournai, Binche et Nivelles et implique un peu plus de 250 soldats du 2bataillon de commandos de l’armée belge ainsi que des parachutistes du 8régiment parachutiste d’infanterie de marine de l’Armée française.