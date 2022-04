Il n’était pourtant pas question de tirer au but ou de battre le record du 100 mètres: juste de ramasser les œufs en chocolat et les bonbons disposés dans l’herbe durant le temps de midi pour faire une petite surprise sympa aux jeunes stagiaires.

Une manière de clôturer dans la bonne humeur cette semaine de stage multisport ouvert aux enfants de 3 à 13 ans. S’ils étaient 60 cette semaine, ce sont 90 inscriptions qui avaient été enregistrées pour la semaine précédente. En tout, quelque 150 jeunes ont donc suivi ces stages, ce qui constitue un record. La participation est en hausse de plus de 25% par rapport aux chiffres enregistrés l’an dernier.

Contrairement aux clubs qui mettent sur pied leurs propres stages sportifs, également au parc de la Dodaine, la RCA propose aux jeunes Aclots des initiations à différentes disciplines: des sports de raquette, du paintball, du quad… et même un peu de théâtre en partenariat avec une association locale.

"Mais la base de notre stage reste la natation, puisque nous disposons de la piscine: les enfants peuvent nager toute la semaine, au moins deux heures par jour , explique Pierrick Flabat, le responsable de la piscine. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut savoir nager pour participer: on s’adapte à tous les niveaux en proposant de l’accoutumance, de l’initiation, de l’apprentissage et du perfectionnement."

Si lors des autres activités sportives de la semaine, l’encadrement est assuré à raison d’un moniteur – souvent un professeur d’éducation physique – pour dix enfants, il est renforcé pour les heures de natation afin d’assurer à la fois une surveillance étroite et un apprentissage plus efficace en formant de plus petits groupes.

Le succès des stages multisports durant ces deux semaines de Pâques annonce sans doute celui des stages d’été. Les responsables planchent déjà sur le programme et la Régie accueillera les jeunes durant toutes les grandes vacances, sauf la deuxième semaine d’août. Des accords avec l’Adeps et des fédérations sportives ont été conclus pour le prêt de matériel de handball et de golf. Une initiation à l’équitation est également prévue en partenariat avec un manège.