Nivelles: permis accordé pour l’extension de la Haute École Bruxelles Brabant

Les voisins déploraient l’abattage de ces arbres, petit poumon vert en centre-ville, et la disparition d’un écran végétal entre les bâtiments scolaires et les immeubles construits à l’extérieur. D’autres fustigeaient les soucis de mobilité que connaîtrait inévitablement le quartier si un parking aussi vaste devait être créé au sein du campus de la haute école.

Partenaire du MR dans la majorité aux commandes à Nivelles, Écolo était lui aussi monté aux créneaux en dénonçant les "failles importantes" du dossier, en exigeant que la zone verte sur lequel le parking actuel aurait dû être étendu soit préservée. Ce qui fait que, finalement, le collège communal avait rendu un avis défavorable sur le projet à la fin du mois de février.

Défavorable mais nuancé, écrivions-nous à l’époque: en réalité, la Ville ne voyait pas du tout d’un mauvais œil l’extension et la rénovation des bâtiments de l’ancienne école normale. D’autant que le projet, qui représente un investissement de plus de 20 millions d’euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, prévoyait aussi, au sein du campus, des nouvelles classes permettant d’augmenter (enfin) la capacité de l’athénée royal. Des locaux pour héberger les activités des associations locales étaient également prévus.

L’extension du parking controversé est refusée

Mais l’extension du parking, par contre, ne passait pas. D’ailleurs, lors de l’enquête publique au cours de laquelle 114 personnes se sont manifestées, c’est surtout ce problème de disparition de la zone verte et de mobilité qui avait été fustigé. Lors d’une rencontre avec les techniciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, postérieure à la remise de son avis défavorable, la Ville avait suggéré que des plans modificatifs tenant compte de ce souci soient réalisés et transmis au plus vite aux services de la fonctionnaire déléguée.

Ces services viennent de se prononcer: ils refusent le permis pour l’extension du parking controversé, tout en l’accordant pour toutes les autres demandes. Feu vert donc pour le désamiantage et la démolition des vieux pavillons, pour la rénovation des différents bâtiments du campus, pour les transformations intérieures et extérieures, ainsi que pour l’aménagement de la cour intérieure et des abords.

En ce qui concerne le parking, les services de la fonctionnaire déléguée relèvent que le dossier de demande était loin d’être complet sur les modalités de l’extension, et qu’il semble de toute façon que le nombre actuel d’emplacements sera suffisant pour les différentes fonctions prévues sur place une fois le campus rénové.

La porte n’est cependant pas complètement fermée pour une extension ultérieure. "Si le besoin d’emplacements de stationnement supplémentaire se faisait ressentir, une demande de permis d’urbanisme pourrait être introduite pour l’extension du parking de 94 places existant" , indique explicitement la motivation du permis qui vient d’être délivré.