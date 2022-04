Les Hirondelles proposent des ateliers pour les réfugiés ukrainiens à Nivelles

Une première réunion à destination des Ukrainiens s’est tenue ce jeudi. Une quarantaine de personnes y ont participé avec dans un premier temps une petite initiation au français de base: se présenter, dire des chiffres… Après une petite pause conviviale, les participants ont enchaîné avec un atelier artistique, puis une prise de paroles en groupe facilitée par une animatrice.

Ces ateliers se tiendront désormais tous les jeudis jusqu’à la fin du mois de juin, et ils sont ouverts à toutes les personnes arrivant d’Ukraine.

"Nous envisageons une action en trois volets , explique Olesya Dyakun. Une partie “intégration” avec cette initiation assez ludique au français, une partie pour se rétablir avec de l’art, du chant, de la cuisine ou de l’exercice physique, et aussi des conversations pour permettre les échanges d’expérience et de vraiment créer un groupe avec ces personnes qui se retrouvent en Belgique."

D’après les responsables de l’ASBL, une partie des participants espèrent rentrer rapidement en Ukraine et les ateliers leur permettent surtout de se changer les idées et de se retrouver entre eux, en apprenant au passage quelques rudiments de français qui vont leur faciliter la vie dans les semaines à venir. D’autres pensent qu’ils sont là pour plus longtemps, et cherchent les meilleurs moyens pour s’intégrer.

Tous sont soutenus par des bénévoles – y compris des Russes–, membres ou pas de l’ASBL Les Hirondelles, qui se sont manifestés pour aider. "Tout le monde se mobilise, quelle que soit son origine et il n’y a aucune tension: c’est magnifique , se réjouit Olesya Dyakun. Et Nivelles aujourd’hui fait davantage pour ça que certaines villes beaucoup plus grandes!"