Journée multisportau quartier Sainte-Barbe: du sport et des rencontres, malgré les gouttes

Ils se sont répartis entre les disciplines sportives traditionnelles comme le mini-foot, le badminton ou encore le ping-pong, et d’autres plus acrobatiques comme le slackline ou le skateboard.

Ce dernier a eu beaucoup de succès, tant chez les garçons que les filles. Ce qui rappelle au passage le souhait de création d’un skatepark dont la cité des Aclots n’est toujours pas dotée… Le projet est pourtant porté depuis plusieurs années par le conseil communal des enfants et plusieurs associations travaillant avec les jeunes. "C’est effectivement une demande qui revient depuis 2018 dans la sous-commission sports et loisirs du conseil communal des enfants , convient l’échevine de la Jeunesse, Isabelle Bourlez. Mais le dossier doit encore mûrir et faire l’objet d’une concertation citoyenne. Trouver un lieu accessible pour les jeunes mais qui évite trop de nuisances pour les riverains, c’est la principale pierre d’achoppement du projet. Les jeunes conseillers ont proposé une journée test, lorsqu’un lieu sera retenu, pour venir avec du matériel et se rendre compte du bruit engendré. Ensuite, il faudra vérifier les possibilités de subsides et les coûts, établir un partenariat avec d’autres associations…"

Bref, ce n’est sans doute pas pour tout de suite, même si la nouvelle bourgmestre des enfants de Nivelles, Camélia N’Dri, confirme la volonté d’avancer des jeunes conseillers et l’importance qu’ils accordent au dossier.

Une bourgmestre en herbe qui était présente avec son adjoint, Basile Godet, pour prendre part à cette journée multisport. Tous deux ont commencé l’après-midi au sec, avec une initiation aux danses urbaines proposées dans la salle du quartier. "C’est bien organisé, on espère que cela sera proposé plus souvent" , saluait Basile entre deux exercices.

C’est l’objectif des organisateurs, qui ont déjà prévu de revenir les 6 et 29 juillet ainsi que le 24 août.

"L’objectif, c’est bien entendu de faire du sport mais surtout recréer du lien entre les habitants , précisait hier Colette Delmotte, l’échevine des Affaires sociales. Après les confinements et les périodes compliquées de ces deux dernières années, il est important d’aider les gens à se rencontrer à nouveau, à participer ensemble à des événements dans les quartiers tout au long de l’année."