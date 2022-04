Quarts temps: 19-21, 14-17, 18-14, 30-19.

NIVELLLES: Beaumont 6, Hennuy 5, A. Kaminski 9, Bizet 6, Renversez 7, Navez 22, S. Kaminski 5, Cockmartin 6, Ndozi-Miala 5.

Vendredi, en déplacement chez un des concurrents directs dans la course aux places qualificatives pour les play-off, les Nivellois avaient pourtant posé des jalons intéressants pour prendre les trois points.

Après une première bonne première période (33-38). La seconde période fut à l’avantage des Montois. "Nous savions que nous étions attendus et dans l’ensemble nous ne faisons pas un mauvais match, constate Émilien Carion le coach de Nivelles. Mais pour une fois nous n’avons pas eu notre réussite habituelle et nous avons raté beaucoup de shoots et surtout des lancers francs. Par ailleurs nous n’avons pas su contrer les artilleurs adverses qui ont, eux, connu une grande réussite. Mons a mieux géré les moments importants du match que nous. Nous n’avons pourtant rien lâché mais pour cette fois Mons était le plus fort."

Avec ce revers, Nivelles marque un peu le pas en haut du classement et Mons Hainaut en profit pour s’installer dans le top 4, juste devant Nivelles.

Belleflamme 62 Nivelles 71

Quarts temps: 12-14, 16-23, 16-16, 18-18.

NIVELLES: Beaumont 6, Hennuy 6, A. Kaminski 23, Bizet 12, S. Kaminski 6, Cockmartin 6, Ndozi-Miala 12.

Hier dimanche, les Nivellois avaient eu le temps de digérer leur défaite contre Mons-Hainaut. Il faut dire que Belleflamme n’a plus grand-chose à espérer dans ce championnat mais cela n’a pas empêché les Liégeois de tenter de mettre des bâtons dans les roues des Nivellois.

Après une bonne première période (28-37), les Nivellois ont dû gérer leur avantage pour revenir avec les trois points. " Nous devions absolument l’emporter, commente le coach de Nivelles. C’est chose faite. Ce ne fut pas simple car le terrain de Belleflamme est petit et très glissant et cela n’avantage pas mon équipe. De plus, nous n’étions que 7 et il s’agissait pour certains de mes joueurs de leur troisième match du week-end. Bien sûr j’ai senti que mes joueurs étaient fatigués mais ils ont été concentrés sur leur basket et ont très bien attaqué la zone défensive adverse. Nous avons fait le boulot car chaque joueur a apporté son écot dans cette rencontre. Il n’y a pas eu de baisse de régime. C’est une bonne victoire. Encore une ou deux victoires et mon équipe actera sa place dans les play-off. Ce qui est plutôt pas mal. "

Les Nivellois sont au repos la semaine prochaine et pourront donc se contenter de voir si les prochains résultats, dont celui du derby entres les Castors et Genappe, leur sont favorables, avant d’accueillir Genappe, le mardi 19 avril, pour un autre derby qui vaudra certainement le détour.