Nivelles: une animation multisport gratuite mercredi prochain

Un groupe de travail a planché sur le projet et un premier rendez-vous est fixé ce mercredi 13 avril, de 14h à 18h. Le conseil communal des enfants participera aussi, afin de rencontrer sur place les jeunes Aclots. Le programme de l’année est déjà fixé: il y aura d’autres animations le 6 et le 29 juillet, le 24 août ainsi que le 28 octobre à l’occasion d’Halloween.

Ce tout premier rendez-vous de la saison est gratuit – les réservations, au 0476804678 restent vivement conseillées – et il s’agira d’une activité multisport. L’idée est de faire venir les enfants et les ados avec une dimension de cohésion sociale, et les familles ukrainiennes qui viennent de s’installer à Nivelles ont également été conviées pour participer à l’événement (lire ci-dessous).

Au programme, on peut épingler de l’initiation aux danses urbaines durant trois moments de l’après-midi, une initiation au skateboard à l’occasion de laquelle du matériel sera fourni à ceux qui n’ont pas de planche, du ping-pong, du badminton, du mini-foot tant pour les filles que pour les garçons…

Tester le slackfline

Pour les plus audacieux, il y aura aussi moyen de tester le slackfline, un funambulisme pratiqué sur une sangle assez élastique qui permet aux plus aguerris de réaliser diverses figures. Intéressant aussi alors que les beaux jours arrivent enfin, on pourra apporter son vélo pour le remettre en ordre: un atelier est prévu pour réaliser de petites réparations.

Des animateurs de l’AMO Tempo, de la MJ Squad, du service "accueil temps libre" et du service "prévention et cohésion" seront présents pour accueillir les jeunes durant tout l’après-midi et les orienter vers les différents sports proposés lors d’atelier ou en continu.

Attention, qui dit sport dit tenue adaptée: pour profiter au mieux de l’ensemble des activités, mieux vaut arriver avec des baskets et des vêtements confortables. Une collation et des fruits sont prévus pour les participants. Pour boire, l’eau sera fournie sur place mais il est demandé aux jeunes de venir avec leur gourde pour éviter les contenants jetables.