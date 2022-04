Un repas bio et local: c’est dans le bocal!

La crise sanitaire a amené pas mal de restaurateurs à se réinventer. C’est le cas des époux nivellois Vincent et Charlotte De Keyser. La fermeture forcée de leurGreenz Biobard’Uccle, les a secoués avant de les pousser à rebattre les cartes. "Nous avions ouvert en 2009, et quand le Covid a éclaté, nous avons voulu nous repenser, raconte Vincent De Keyser. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés à Cap Innove, l’incubateur d’entreprises de l’ULB qui prête main-forte à des start-up et à des PME."