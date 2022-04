Nivelles: une faux accident mortel, mais une véritable arnaque

"La police nous demande en urgence de consulter nos amis, nos collègues, notre famille. Voici des photos des victimes et des vidéos de l’état du terrain", indique encore le message, sous-entendant que tout le monde peut aider à l’identification des personnes décédées en cliquant sur le lien fourni.

"PS: images insoutenables, attention aux âmes sensibles", ajoute l’auteur, manifestement plus pour inciter les curieux à cliquer que pour mettre en garde ceux qui hésitent à le faire…

Vu la nature effrayante de ce post, le bourgmestre, Pierre Huart, a été contacté dans la journée par plusieurs habitants désireux d’en savoir plus sur cet accident mortel. Comme on peut s’en douter après quelques moments de réflexion, cet accident n’existe pas, et la zone de police n’utilise (évidemment) pas les réseaux sociaux pour prévenir les familles de personnes potentiellement décédées ou demander leur identification. Mais dans l’émotion du moment, vu le contenu de ce message écrit sans les habituelles fautes d’orthographe dont sont parsemées les tentatives d’arnaque sur internet, certains citoyens ont sans doute cliqué sur le lien.

La zone de police, dans la journée, s’est fendue d’un message de mise en garde, utilisant elle aussi les réseaux sociaux pour préciser qu’aucun accident mortel n’était à déplorer sur le territoire de Nivelles, et pour inciter les internautes à ne pas cliquer, ni à partager ce post.

"Tout est fait pour que les gens cliquent sur le lien, ce qu’il ne faut surtout pas faire, confirmait hier le commissaire divisionnaire Pascal Neyman.Nous ne l’avons pas fait nous-mêmes puisque cet accident n’existe pas, mais on peut soupçonner une tentative d’hameçonnage pour voler des données personnelles, ou introduire un virus dans le système informatique des utilisateurs. Nous avons d’ailleurs appris que le même type de message avait été posté sur les réseaux sociaux à Courcelles."

Pas neuve, l’arnaque!

Une petite recherche sur internet montre que l’arnaque n’est pas neuve. Le journalLe Monde, en août 2019, expliquait en effet qu’elle fleurissait déjà il y a deux ans sur les réseaux sociaux dans plusieurs régions de France.

Des anciennes photos de presse sont utilisées pour montrer le prétendu accident et le lien renvoie vers une fausse page d’identification Facebook, qualifiée de »parfaitement reproduite ». L’objectif est que l’internaute imprudent retape son identifiant et son code pour consulter les fameuses photos. S’il le fait, il envoie directement ces informations confidentielles aux arnaqueurs, qui les récupèrent pour prendre possession du compte, y trouver d’autres renseignements sur leur victime et usurper son identité sur la toile.