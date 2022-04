Alerte au gaz à Nivelles: trois maisons évacuées

Mais, ce lundi en début de matinée, les engins de chantier ont dû être mis temporairement à l’arrêt, et ils ont été remplacés par des véhicules de pompiers et les camionnettes d’intervention d’urgence d’ORES. La police de la zone Nivelles-Genappe a également été appelée sur place pour baliser les lieux. En effet, aux environ de 8h, le conducteur d’une pelleteuse en plein travail a malencontreusement touché une conduite souterraine de gaz.

L’alerte a été donnée immédiatement et les pompiers ont pu assez rapidement maîtriser la situation. S’agissant de gaz, toutes les précautions ont été prises et l’évacuation des habitations les plus proches de la fuite a été ordonnée. Quatre maisons étaient concernées et les occupants de trois de celle-ci ont dû quitter leur logement le temps que les lieux soient complètement sécurisés. Dans la quatrième habitation, il n’y avait personne.

Pendant les opérations, le passage des véhicules dans la rue Léon Jeuniaux a également été interdit.

Les équipes d’urgence d’ORES sont intervenues en matinée pour effectuer les réparations sur la canalisation concernée. Elles étaient toujours au travail aux environs de 11h, mais on pouvait à nouveau circuler normalement aux abords du chantier.

"Techniquement, ce n’était pas très grave, d’après ce qui m’a été expliqué, confirmait lundi matin l’échevin des Travaux, Pascal Rigot.Mais évidemment, s’agissant d’une fuite de gaz, les choses ont été prises au sérieux. Un cadastre des conduites de gaz existe et tous les entrepreneurs qui doivent effectuer des travaux au centre-ville, où il y a des canalisations partout, disposent de ces plans. Mais on n’est jamais à l’abri d’une erreur ou d’une maladresse. Je pense que le retard pour le chantier, suite à cet incident, ne devrait pas excéder pas une journée."