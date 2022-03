La Ville de Nivelles a mis à l'honneur ses fidèles maraîchers

L’occasion pour l’échevin en charge de la matière, Benoît Giroul, de préciser que le marché de Nivelles a pris forme au XIIe siècle. Aujourd’hui, une centaine de maraîchers installent leurs étals chaque semaine autour de la collégiale Sainte-Gertrude. Le marché évolue, des nouveautés sont testées avec plus ou moins de bonheur, la Ville tente de l’adapter à l’évolution des comportements d’achats et aux desiderata de chacun.

Mais il y a certaines constantes, et la Ville avait choisi de mettre plus spécialement à l’honneur les "métiers" présents sur le marché aclot depuis plus de cinquante ans, même si certains ont changé de propriétaire durant ce demi-siècle.

Cinq maraîchers ont ainsi été publiquement salués: Julie Delpierre qui vend des bonbons, Antonio Circina qui régale ses clients avec ses fruits et légumes, Fabrice Brouta et ses produits de la ferme, Signore Iacono et ses pâtes fraîches ou sa pancetta, ainsi que le boucher Danny Casteleyn.

"Dans les dernières années difficiles que nous avons connues, vous avez été le moteur de la socialisation de notre société. Le rendez-vous, le moment encore autorisé de rencontrer, discuter et échanger avec des connaissances, a salué l’échevin Benoît Giroul.Cette période s’éloigne petit à petit, mais nous n’oublierons pas que dans chaque moment, par un mot, une attention, une présence, vous avez permis à de nombreuses personnes d’esquisser un sourire – fut-il masqué – pour égayer leur quotidien."

Pour Danny Casteyn, qui vend aussi sa viande fraîche et un américain préparé dont il garde jalousement la recette sur les marchés de Hal, Jette ou encore Evere, Nivelles est sa seule étape en Wallonie actuellement:"Mes beaux-parents faisaient la charcuterie et j’ai ajouté la viande, explique-t-il.Cela fait 37ans que je viens à Nivelles chaque samedi, hiver comme été. C’est un marché que j’aime bien parce qu’il est très convivial, les gens parlent, les terrasses sont remplies dès qu’il fait beau. Les gens vivent, ici. C’est très différent de la Flandre."