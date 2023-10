Mont-Saint-Guibert : bientôt deux plaines de jeux au centre sportif

"Dans ce cadre idyllique près de la rivière Orne, le thème sera celui de la nature, précise Marie-Céline Chenoy (MSG Co-Hé-sion), échevine de la Jeunesse. Et 40% des critères d’attribution sont relatifs à la qualité du projet." Plus que jamais, le centre sportif guibertin deviendra un endroit familial et de loisirs. Et dans les prochains mois, il fera aussi la jonction avec la coulée verte.

"Après la plaine de jeux derrière l’ancienne maison communale de Corbais et celle derrière la place de l’Église d’Hévillers, la plaine qui sera créée derrière les terrains de tennis sera la plus grande de la commune", a commenté le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion), rappelant aussi que sa liste avait ainsi atteint les objectifs fixés: "Nous avons réalisé et concrétisé ces trois investissements".