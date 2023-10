Mont-Saint-Guibert : le numérique, niche d’avenir pour l’économie

Devant quelque 200 personnes, l’IFAPME a inauguré, ce lundi en début de soirée, sa présence au sein de l’Axisparc guibertin. Dès cet automne, l’institut y dispense six formations tournant autour du numérique. "La formation en alternance au cœur d’un lieu hébergeant plus de 115 entreprises et basant sa plus-value sur la convivialité et le réseautage est certainement une option d’avenir. Elle permet de rapprocher encore un peu plus les apprenants des sociétés qui les accueillent ou sont susceptibles de démarrer une collaboration avec l’IFAPME à l’avenir", ont souligné Simon Bullman, président du comité de gestion de l’IFAPME, et Raymonde Yerna, son administratrice générale.