Ottignies et Mont-Saint-Guibert : Majid développe la Wing Chun Academy Shan

"Ingénieur industriel, j’ai bossé pendant 11 ans chez Siemens comme chef de projet dans le domaine des centrales électriques, puis trois ans chez Vinçotte, raconte-t-il. Depuis mon enfance, j’ai été fan de karaté, aujourd’hui pratiquant le kung-fu “wing chun”, une branche des arts martiaux chinois mise en lumière par Bruce Lee et Yip Man, grand maître chinois. Grâce à l’apprentissage du sifu – maître en chinois – Alexandre Louis, j’ai participé à plusieurs compétitions nationales, avant d’enseigner moi-même à Bruxelles pendant plusieurs années".

En 2018, ce papa de deux garçons de 8 et 11 ans, ouvre ainsi une école, la Wing Chun Academy Shan n° 3, à Mont-Saint-Guibert où il est accueilli à bras ouverts à un moment où les clubs de judo et de karaté ont de la peine à se renouveler. Et en février 2023, c’est le grand saut avec l’abandon de son boulot et une plongée totale dans son hobby qui est devenu son véritable travail. Enseignement du kung-fu, gymnastique pour les seniors, formations pour les massages shiatsu et massages traditionnels, tel est aujourd’hui son quotidien.

De 5 à… 82 ans

Aujourd’hui, son club compte 120 membres avec des cours de wing chun chaque jour, même le dimanche. Un total hebdomadaire de 15 heures pour un public allant de 5 à… 82 ans. Et pas mal de personnes n’ayant jamais tâté de sports martiaux.

"Beaucoup de pratiquants sont à la recherche d’un équilibre entre le corps et l’esprit, tout en ayant la volonté de se dépasser. Car le kung-fu est une philosophie de vie, basée sur le mouvement. Il va développer la musculature, la souplesse, la respiration, la confiance en soi, la détermination. Il ne demande pas de force physique, mais de la technique et de la maîtrise de la mécanique du corps. Dans les cours, on apprend donc à développer son corps, tout en assimilant des techniques pour se défendre. Bien entendu, des compétitions sont organisées pour les plus mordus." Le centre sportif Jean Moisse en accueillera d’ailleurs une le 12 novembre.

À Ottignies, au "63 Rêves"

À Ottignies, dans les locaux du "63 Rêves", Majid Ben Hammou pratique aussi le shiatsu, accueillant des personnes qui souhaitent interagir de manière "émotionnelle, énergétique et structurelle". Technique de massothérapie d’origine japonaise utilisant le toucher, le shiatsu vise à rétablir l’équilibre dans le corps en faisant circuler l’énergie vitale, le qi, dans les zones du corps là où elle est en manque ou en excès. Un peu comme l’ostéopathie, il se pratique en exerçant une pression plus ou moins forte avec les pouces et les doigts, mais aussi avec les paumes, les poings, les coudes, les genoux et même les pieds, sur des points précis situés le long des méridiens et régissant un organe ou une fonction spécifique.