Mont-Saint-Guibert : la Smile School a le sourire

Treize jeunes, et leurs parents, ont fait confiance à ce projet. Un an après, dix de ces jeunes ont réussi leurs deux dernières années d’humanités en un an. Certains, comme Théo, ont même bouclé leurs 4e, 5e et 6e en un an. Au lieu de terminer en retard, plusieurs ont désormais un an d’avance. Quant aux trois autres en échec, ce n’est pas une surprise pour Anne-France Pottier, cofondatrice de la Smile School, "vu leur attitude et leur manque de travail, même s’ils n’avaient que deux examens à repasser". Les raisons de l’échec s’expliquent aussi par des problèmes psychologiques et familiaux.

"Nous avons consacré énormément d’énergie pour gérer des élèves atypiques, pour créer du lien entre eux, mais aussi pour gérer le stress des parents qui ont dû investir dans le minerval et veulent des résultats. Pas évident de faire comprendre aux jeunes que le système est différent et qu’ils doivent davantage prendre des initiatives et se responsabiliser. Il s’agit d’un travail progressif. Mais aujourd’hui, ils ont retrouvé le goût d’apprendre. Ils ont pris confiance en eux. Ils ont acquis des compétences, comme parler devant une centaine de personnes, gérer des conflits ou mieux se connecter à leurs émotions."

Et ils viennent d’entamer des études de psychologie ou de sciences économiques. D’autres, l’IFAPME. "Six d’entre eux poursuivent avec nous, avant de débuter leurs études, et entament une 7e entrepreneuriale dans laquelle gestion, économie, business, soft skills, développement personnel, création d’une entreprise ou side business sont mis en avant." Évidemment, la Smile School, membre du B19 et de l’Alliance Centre BW, n’est pas dans l’Axisparc guibertin pour rien… D’ailleurs, grâce avec un partenariat avec The Gate et l’Axisparc, elle a déménagé dans de plus grands locaux.

Pour sa seconde année scolaire, treize nouveaux élèves vont bosser afin de passer leur CESS. Ils viennent d’un peu partout: Enghien, Profondeville, Fernelmont, Gosselies, Bruxelles, Ronquières, mais aussi, pour le Brabant wallon, de La Hulpe, Lasne, Grez-Doiceau et Wavre.

Ce lundi 16 octobre, à 18 h 30, la Smile School propose une conférence de Brieuc Simon, thérapeute psychosomaticien, qui parlera de la relation entre le vécu et les symptômes du corps. Les inscriptions sont souhaitées et se font sur le site www.smileschool.be/agenda.