Mont-Saint-Guibert : pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein

Après leurs actions lors des inondations de 2021 et lors de l’accueil d’Ukrainiens dans notre pays, "Les Solid’r de Mont-Saint-Guibert" se mobilisent à nouveau. Cette fois, afin de soutenir l’action Think-pink pendant tout le mois d’octobre. Il s’agit de l’opération "Mon Sein Guibert et toi ?" destinée à sensibiliser les femmes à la prévention du cancer du sein. "De nombreuses activités sont mises en place. Nous espérons sensibiliser ainsi un maximum de Guibertines au dépistage", précisent Jacqueline Roy et Sabrina Bailliez, qui font partie de ce groupe de bénévoles.