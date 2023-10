Mont-Saint-Guibert: Écolo se sent désormais bien seul dans l’opposition et n’aime pas ça

"Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. L’opposition se “delete”. Vraiment dommage de ne pas avoir une opposition plus construite, s’est désolé Éric Meirlaen (Écolo). Avec des MR, des Engagés, des MR alternatifs, des PS, la majorité est un gros groupe monolithique. Du plomb dans le débat démocratique. Si une commune a besoin d’un pouvoir fort, il est aussi important de disposer d’une opposition tangible. La moitié de celle-ci a disparu. Écolo le regrette. Nous nous retrouvons bien seuls avec notre petit groupe."

"Vous perdez en quelque sorte le droit de parole !"

Et de lancer de vertes critiques à la majorité. "Les conseils consultatifs ne fonctionnent pas. La commune est étouffée par le manque de consultation citoyenne. Et ne fait pas assez pour le réchauffement climatique et la biodiversité. Et lorsqu’un pouvoir devient absolu et monolithique, des décisions de copinage peuvent être prises".

Et de lancer aux deux transfuges: "En rejoignant la majorité, vous perdez en quelque sorte le droit de parole !" Réaction de Virginie Maillet: "Non, je ne le perds pas. Au contraire, je me sentirai encore mieux, pouvant parler plus ouvertement. Car je ne me sentais pas bien dans l’opposition où il est compliqué d’être en phase avec la majorité. Je vais continuer de m’exprimer lorsque j’aurai quelque chose à dire".

Commentaire du bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion): "Nous sommes tous des citoyens. Ce n’est pas la couleur politique qui fait les projets. Contrairement à vous, nous travaillons ensemble, sans idéologie. Il y avait beaucoup de listes en 2018. Les citoyens n’ont pas toujours bien compris des projets sensiblement identiques portés par différentes personnes. Des listes se sont constituées sans grand-chose de consistant. Chez nous, les gens veulent bosser et non pas chercher la petite virgule ou la petite bête. La richesse d’un groupe tient à des projets qu’il débat et réfléchit, et tient bon quand l’opposition lui lance des cailloux… Traiter les conseillers de la majorité de presse-bouton est totalement irrespectueux de leur engagement.

"Écolo a activement contribué à l’urbanisation du village"

Écolo a perdu le contrôle de la majorité précédente vu son fonctionnement interne. Ici, la majorité se voit renforcée. Tant mieux pour les Guibertins. La CCATM ne s’est pas souvent réunie car peu de projets urbanistiques sont sur la table. Entre 2013 et 2018, avec Écolo disposant du mayorat et de compétences comme l’urbanisme et l’aménagement du territoire, des permis pour plus de 500 logements ont été délivrés. Ne reprochez pas à cette majorité le bilan d’une législature menée par Écolo. Un fait objectif est qu’Écolo a activement contribué à l’urbanisation du village. Alors invoquer le “stop béton” après six ans d’urbanisation intensive, c’est se foutre de la gueule du monde…

Écolo est non constructif et rentre dans une opposition débile. Nul ne peut dire que les dossiers n’avancent pas. Nous sommes proactifs. Qui a réalisé le plan climat ? Une majorité avec ou sans Écolo ? Tu viens de tendre toutes les perches pour te faire rabrouer ! Quant à la mobilité, combien de km de pistes cyclables ont été créés pendant la législature précédente ? Pour les cyclistes, Écolo n’a absolument rien fait."