Mont-Saint-Guibert : Air Belgium demande et obtient une PRJ

Air Belgium (une flotte de neuf avions et 500 collaborateurs dont 70 pilotes) avait annoncé voici une semaine la fin de ses vols passagers opérés en propre (un volet qualifié de "chroniquement non rentable" en raison de la concurrence du marché) tout en maintenant ses activités dans le fret et l’affrètement d’avions pour d’autres compagnies aériennes.