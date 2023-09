Mathieu Michel partage sa journée en service citoyen

Ce jeudi après-midi était donc, pour Hadrien Brichard (26 ans), l’occasion d’accompagner le secrétaire d’État. Le moins qu’on puisse dire est que le jeune Fleurusien ne chôma pas vu l’agenda particulièrement chargé de ce dernier. "J’ai, si on peut dire, découvert l’envers du décor. Les tâches d’un membre du gouvernement sont très diversifiées. Et il doit chaque fois rebondir sur des problématiques différentes et face à d’autres interlocuteurs".

"J’étais assez curieux de découvrir le quotidien d’un membre du gouvernement. En réalité, derrière son étiquette d’homme politique, Mathieu Michel est très abordable. Il est vraiment très aisé de discuter avec lui. Ce fut un moment très enrichissant. J’ai pu échanger sur divers sujets. Cela m’a réellement permis d’avoir une ouverture sur le monde".

Le programme de l’après-midi fut d’abord, à Jodoigne, l’inauguration d’un nouveau quartier qui utilisera la géothermie comme réseau de chaleur. Puis, ce fut le retour au cabinet du secrétaire d’État pour une réunion de travail avec l’association des consommateurs, Test Achats, au sujet de l’utilisation des données de santé dans la recherche. Et, en fin de journée ; Hadrien Brichard assista à un Meetup digital avec l’ensemble des acteurs de la tech belge.

"À Mont-Saint-Guibert, Hadrien m’avait fait découvrir son univers dans ce lieu inspirant qu’est le domaine de Biergais. Il m’avait vraiment enseigné tout son savoir au sujet de la permaculture. Un moment riche et passionnant. Ce jeudi, j’ai pu, à mon tour, lui transmettre mes connaissances et lui faire découvrir mon univers au cœur de moments remplis de rencontres et de tâches multiples complètement différentes".

Et de conclure: "Nous sommes tous deux différents. Mais avec une même volonté ; celle de vouloir changer le monde à notre façon".