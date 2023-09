Mont-Saint-Guibert : fête sportive et remise de prix aux sportifs pour les 25 ans du centre sportif

Il s’agissait aussi de fêter le quart de siècle du centre sportif. Vendredi, Jean-Yves Mercier, son directeur, avait choisi d’organiser un quiz sportif. Celui-ci recueillit un véritable succès puisque neuf équipes, représentant les différents sports guibertins, s’affrontèrent sur des questions concoctées par chacun d’entre eux. Avec, comme fil rouge, un taureau mécanique. Et à la dynamique animation, François Zaleski, notre confrère de la RTBF.

"À raison de minimum dix personnes par équipe, près de deux cents personnes s’étaient donc donné rendez-vous dans le chapiteau installé sur le parking de l’infrastructure sportive guibertine, précise Jean-Yves Mercier. Dans une ambiance bon enfant, elles ont apprécié. Et le public a même grossi pendant les concerts des deux groupes ayant ensuite animé la soirée".

Par contre, le dimanche, la course des 5, 11 et 13 km "Je cours pour ma forme" fut marquée par un fameux couac. Le bus affrété par TEC Brabant wallon qui devait déposer les quelque 60 joggeurs à ces distances, et les plus ambitieux à la gare de Gembloux, n’est jamais arrivé… Du coup, après une heure d’attente, les coaches présents décidèrent de proposer aux coureurs présents trois parcours alternatifs…. que la plupart d’entre eux réalisèrent malgré la chaleur suffocante. Mardi, le directeur du centre sportif, recevait les plus plates excuses du TEC Brabant wallon pour cet oubli…

"Un loueur mandaté par nos services a eu un souci de planification et a omis de réaliser le service prévu, explique Sandrine Trousson, responsable de la communication pour le TEC Brabant wallon. Nous regrettons ce malheureux incident. Nous sommes en train de mettre en place de nouvelles procédures plus drastiques afin d’éviter qu’un tel désagrément puisse se reproduire".

À Mont-Saint-Guibert, d’autres animations, comme un Air Games dans le centre sportif et dans le parc des Hayeffes, ont récolté, dimanche, un succès avec un public familial ayant répondu présent. Près d’un millier de personnes ont défilé tout au long de la journée.