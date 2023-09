Mont-Saint-Guibert : une nouvelle solide réussite pour la Sand Race

Ils étaient donc plus de 5 000 participants, et pas tous sportifs, de plus de 16 ans – le plus âgé avait 69 ans – à avoir rejoint ce site unique qui, suite au nouveau permis d’exploiter, est d’ailleurs toujours en train de s’étendre. "Les gens viennent en famille, en groupes d’amis ou encore avec des collègues, constate Damien Bontemps, membre de l’équipe organisatrice. Nous avions aussi quelque 150 personnes en B2B venues notamment aussi dans le cadre d’un team building. Sans oublier plusieurs enterrements de vie de garçon ou de jeune fille."

Si les régionaux, et les Guibertins aussi, étaient légion parmi les participants, ceux-ci venaient de tous les coins du pays et même de France. Les deux parcours (5 et 10 km) comprenaient 20 impressionnants obstacles à franchir. "Nous mettons un point d’honneur à modifier une partie des obstacles chaque année, tout en changeant de thème. Cette fois, il s’agissait du “Jumontsi”, en référence à la manière d’entrer dans un jeu vidéo. Le premier obstacle était d’ailleurs celui-là, les participants rentrant dans le parcours comme dans un jeu en devant s’entraider afin de monter un mur incliné".

Et le circuit comprenait de solides pentes à gravir, de nombreuses bosses et des structures gonflables à dompter. "Notre objectif est de faire vivre une expérience incroyable, et que les participants se dépassent comme ils ne l’ont jamais fait. Plusieurs obstacles sont en effet bien plus faciles à franchir en groupe, l’entraide et le partage faisant partie de nos valeurs. Et si un obstacle paraît trop compliqué ou insurmontable, il peut être contourné, tout en perdant un point de vie sur les trois dont chaque participant dispose. Et en fin de parcours, les résultats du concours des points de vie sont communiqués."

Quelque 120 bénévoles ont œuvré dimanche, s’ajoutant à une équipe de huit personnes bossant à temps plein sur cet event, et sur d’autres, au sein de Denali Outdoor Events. Pour 2024, les organisateurs préparent une surprise pour la dixième édition de la Sand Race qui se déroulera aussi en septembre.