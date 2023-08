Mont-Saint-Guibert : tout un week-end de festivités à Corbais, avec les Déménageurs notamment

Place donc ce vendredi et ce samedi (chaque fois dès 18 h 30) au souper moules (ou boulettes sauce tomate) dans une ambiance musicale et après un apéritif offert par l’administration communale.

Dimanche, les organisateurs invitent la population à se joindre à eux pour un "apéro village" offert. "C’est toujours une occasion unique de rencontrer de nouveaux habitants ou de faire connaissance avec des villageois ou des voisins qu’on ne connaît guère…" Et à 14 h, un spectacle ludique devrait enchanter les plus petits et même leurs parents. Il s’agit du concert du groupe Les Déménageurs. Créé par Yves Barbieux, musicien psychopédagogue, ce quatuor produit des chansons entraînantes, et des musiques résolument modernes avec des instruments traditionnels. Certaines sont même devenues des classiques dans les écoles. Et ce sera sans doute l’une des dernières occasions de les voir sur scène, puisqu’Yves Barbieux a annoncé la fin du groupe après la tournée 2023-24.