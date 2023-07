Mont-Saint-Guibert: le réaménagement du carrefour de la planche à voile commencera à la fin du mois d’août

Après les remises d’offres en janvier, les marchés ont été attribués, alors que la Sofico, gestionnaire des autoroutes et des principales nationales de Wallonie, avait déjà réalisé, au début du printemps 2021, les travaux de déboisement et d’élagage entre le rond-point et la sortie 9 de l’E411 (Corroy-le-Grand). Certains impétrants (eau, gaz, électricité…) avaient aussi été préalablement déplacés.

Régulièrement embouteillé, le rond-point dit de la planche à voile sera remplacé par un échangeur totalement différent, beaucoup plus grand, qui devrait assurer une meilleure fluidité du trafic.

Une double trémie sera creusée sous la N4 pour permettre aux automobilistes quittant l’E411 de se lancer sur la N25 vers Nivelles sans devoir s’arrêter (et à ceux qui viennent de Nivelles de se lancer sur l’autoroute). En surface, le rond-point disparaîtra pour laisser place à un carrefour "en diamant". Les conducteurs circulant sur la N4 de Gembloux vers Louvain-la-Neuve (ou inversement) passeront au-dessus de la trémie. Le carrefour sera équipé de feux. Depuis celui-ci, ils pourront aussi rejoindre la N25 ou l’E411 de façon plus aisée.

Enfin, des liaisons cyclables sécurisées et un parking de covoiturage d’environ 130 places seront aussi aménagés.

Voici le planning prévu (sous réserve de modifications):

- Fin août: préparation et mise en place du chantier ;

- Septembre: tranchée pour les impétrants et égouttage du côté nord, début des terrassements côté sud ;

- Octobre: déplacement des impétrants côté nord, pose de l’égouttage et tranchée pour les impétrants côté sud ;

- Novembre: suite du déplacement des impétrants au nord et au sud, suivi de la pose de l’égouttage et réalisation des voiries périphériques du projet du côté sud ;

- Février – mars 2024: début des terrassements au centre du projet avec les ponts ovoïdes et trémie de sortie de l’E411 ;

- Printemps 2024: début des grands terrassements.

Les travaux devraient ensuite s’étaler jusqu’au début 2025 avec une fin de chantier prévue pour l’été 2025.