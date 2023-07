Mont-Saint-Guibert : la victoire de Timo Kielich mais aussi le pari réussi de Max Cap Production

Le Belge Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) a remporté ce lundi la troisième étape du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro), disputée sur 186,8 km. Le Limbourgeois endosse du coup le maillot orange de leader de la course. Ce mardi, la quatrième étape constitue le clou de la semaine avec un contre-la-montre de 32,7 km à Mons. Et mercredi, cette 44 édition du Tour de Wallonie s’achèvera avec les 215 km de la plus longue étape, entre Banneux et Aubel.