The Voice Kids France: la Guibertine Zoé Genard a mis tous les coaches d’accord

Et si tu n’existais pas de Joe Dassin… Cette chanson, la Guibertine de onze ans qui prend des cours de chant depuis seulement un an et demi, ne l’a pas choisie au hasard. "Mon papy habite à 12h d’avion, en République dominicaine. Il adore chanter dans son coin et cette chanson est pour lui. Pour lui dire que s’il n’existait pas, pourquoi moi j’existerais", explique-t-elle.

La jeune fille avait tenté une première fois l’aventure française en 2021 mais n’avait pas été retenue aux sélections. "C’est finalement la production qui est revenue vers nous. Zoé a ensuite passé trois castings avant de pouvoir faire les auditions à l’aveugle sur le plateau à Paris", raconte sa mère, Nathalie Sanikoff.

Cette année, ses efforts ont payé puisque sa prestation remplie d’émotions a convaincu Kendji Girac, Slimane, Nolwenn Leroy et Patrick Fiori, les quatre coaches de l’émission.

Une habituée des plateaux télés

Le chanteur Slimane, particulièrement ému par son interprétation, l’a reconnue à la fin de sa prestation. En effet, Zoé Genard a participé à The Voice Kids Belgique en 2020 et était arrivée jusqu’aux battles aux côtés de son coach Matthew du groupe Puggy. "J’étais fière que Slimane se retourne cette fois-ci parce qu’il ne l’avait pas fait il y a trois ans", raconte la jeune fille.

Zoé Genard aime participer à ce télécrochet musical car elle n’y voit aucun signe de compétition.

"C’est vraiment du loisir. On a des groupes dans lesquelles on s’encourage et on prend des nouvelles même de ceux qui ont quitté l’aventure. C’est vraiment une famille. J’ai même encore des contacts avec des candidats de The Voice Kids Belgique. On s’appelle, on fait des lives ensemble,… ils sont devenus de vrais amis."

Cette préadolescente qui a toujours voulu être actrice et chanteuse participe aussi régulièrement à des castings de pub et de film. "J’adore le monde artistique, un monde où on peut montrer notre face cachée et où personne ne se doute de l’extérieur qu’on a un talent", explique-t-elle.

D’Edith Piaf à Amel Bent, il n’y a qu’un pas

Du haut de ses onze ans, Zoé Genard admire les grandes voix de la chanson française: Dalida, Charles Aznavour, Michel Deplech, Edith Piaf mais aussi Amel Bent. Le point commun entre ces deux dernières: "Un vibrato, une vibe et des histoires magnifiques derrière les textes de leurs chansons".

Des chanteurs qu’elle a découverts grâce à son papy et ses parents qui l’ont toujours soutenue dans ses rêves artistiques.

"Je suis médecin et mon mari est infirmier donc on n’a rien à voir ce milieu mais on s’est pris au jeu. On était plus anxieux que lors des auditions en Belgique car il y a plus d’auditions et de sélections en France. On avait peur qu’elle soit déçue mais on est partis positifs parce que c’est une expérience qu’elle qu’en soit l’issue et on la soutiendra jusqu’au bout", raconte la maman de Zoé.

La seule Belge retenue pour la suite de l’aventure de The Voice Kids France a finalement choisi le coach Patrick Fiori qui lui a séché ses larmes de joie qui coulait sur sa joue et lui a livré une reprise de sa chanson d’audition: "Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi j’existerais. Mon fauteuil est bien triste sans toi, je ne veux pas te regretter. Viens avec moi."