Mont-Saint-Guibert : un zome inauguré à Hévillers

Axelle se présente comme une "éveilleuse d’âme", désireuse de permettre de prendre conscience de ces traces du passé afin de s’en libérer, de guérir des traumatismes et de s’épanouir pleinement en pleine conscience. "Je suis née pour mettre de la lumière dans l’âme des gens et les faire briller."

Afin de pouvoir permettre ce genre de thérapie, l’environnement occupe une place primordiale. Axelle Dewêche a donc inauguré son zome, à la mi-juin, au numéro 48 de la rue du Chenoy, à Hévillers. Cet espace de méditation et de relaxation est construit avec des matériaux durables et respectueux de l’environnement. Composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage d’une superficie de 50 m² chacun, il peut accueillir près de 40 personnes. Il n’en existe qu’une dizaine dans notre pays.

Elle a choisi un zome à douze branches, ce qui assure au bâtiment une forme de dodécaèdre. "Les douze branches, c’est la connexion entre le ciel et la terre. C’est également un espace sacré, un lieu d’énergie qui rayonne à 2,5 km." Le zome est installé dans le verger de sa propriété, entre les arbres, les racines et la terre. Il y règne une atmosphère magique avec la nature. "Cette idée germe depuis trois ans. À l’achat de la maison en 2021, j’ai tout de suite su qu’il fallait que je réalise ce projet".

Les "Entrepreneuses magiques", réseau de femmes indépendantes

Dans son zome, Axelle Dewêche propose des séances de thérapie. Elle souhaite aussi le louer à d’autres praticiens et y accueillir des team buildings autour du bien-être, des stages pour enfants, mais aussi accueillir les rendez-vous des "Entrepreneuses magiques", un réseau de femmes indépendantes qu’elle a lancé il y a quatre mois avec Sylvie Brachmanski. "Ce n’est pas simplement faire des apéros ou des afterworks où personne ne se rencontre. Le but est de créer des événements avec peu de monde afin de créer du lien". Le résultat est déjà là. En quelques mois, près de 300 femmes ont rejoint les Entrepreneuses magiques "On aura le millier à la fin de l’année", ose Sylvie. Le premier événement a d’ailleurs permis la rencontre de plusieurs femmes. "Certaines sont devenues copines, d’autres font du business ensemble. Et le prochain, sur le thème de l’audace, est déjà complet".