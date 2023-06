Mont-Saint-Guibert : le projet "Sur le champ" se concrétise à la ferme de la Grange à la Dîme

L’écosystème de relocalisation alimentaire prend doucement forme: le premier occupant, la Brasserie de l’Orne, y a déjà inauguré ses installations. Plusieurs autres s’y installeront dans les mois qui viennent. Quant aux 42 autres hectares, ils ont été loués à une jeune agricultrice selon le principe du bail à ferme.

Le projet "Sur le champ" – un investissement total de 10 millions d’euros – s’articule autour de trois fonctions. D’abord, la "Couveuse", lieu de test d’activités pour maraîchers, éleveurs et transformateurs en devenir, qui bénéficieront là d’un cadre sécurisant et d’un accompagnement rapproché. Puis la "Pépinière", véritable incubateur au sein duquel les porteurs de projet bénéficieront des moyens de production leur permettant de mettre en œuvre leur projet en limitant les investissements personnels. Et enfin, l’"Éco-Hub", ateliers modulaires de production, bureaux, zones de stockage, chambres froides… permettant aux entrepreneurs de développer et de pérenniser leurs projets.

Plus de 2 millions de subsides divers

Depuis le rachat du site, plus d’une trentaine de porteurs de projet, entreprises et indépendants ont spontanément pris contact afin d’intégrer cet écosystème. En septembre 2022, deux candidats ont été retenus par le comité de sélection: Woodster, entreprise de torréfaction, sur 90 m², et Les Coins de Champ, du maraîchage sur 1 ha. Un accord vient aussi d’être signé avec deux futurs occupants: la ferme de Froidmont (maraîchage, sur 2 ha) et Made in BW (plateforme logistique de produits locaux, sur 106 m²).

Au sein de la Couveuse et de la Pépinière, l’encadrement des porteurs de projet et starters a été confié à ID2FOOD, un écosystème de CAP Innove dédié à l’agroalimentaire en Brabant wallon.

Afin d’accueillir les occupants dans des conditions idéales, les travaux de rénovation et de réaménagement ont débuté en octobre dernier. Ils ont pu bénéficier de deux subsides régionaux dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie: 493 990 € dans le cadre de l’appel à projets "Relocalisation alimentaire" et ce, en vue de l’installation d’une laverie de légumes et de chambres froides à destination des producteurs du BW ; et 1 563 000 € dans le cadre de l’appel à projets "Valorisation des biens à haute valeur patrimoniale". Ce dernier montant permettra d’aménager certains bâtiments en ateliers de transformation (brasserie, torréfaction…) et de réaliser une rénovation profonde de cette ferme typique du Brabant wallon en préservant son cachet d’antan. En outre, en décembre, 1,2 km de haies diversifiées, en double et triple rangs, a été planté dans le cadre du programme régional "Yes we plant". La ferme de la Grange à la Dîme (XVIIe) est d’ailleurs reprise en tant que Monument dans l’inventaire du patrimoine wallon.

Bientôt un restaurant

"Sur le champ" est un des projets portés par BW 2030, alliance qui réunit la Province, l’UCLouvain, Invest. BW et l’inBW.

Outre un marché organisé certains jours de la semaine, le projet de création d’un restaurant "made in Wallonie", avec essentiellement des produits cultivés sur place, est aussi dans les cartons.

Enfin, l’inBW veut faire de la ferme un site touristique responsable en y intégrant notamment un volet éducation et sensibilisation par le biais de visites scolaires et de balades éducatives notamment.