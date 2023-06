Mont-Saint-Guibert : Ferdelance ne veut absolument pas du projet de lotissement Jaurdinia

"14 hectares de pâturage, prairie et sous-bois qui disparaîtraient pour satisfaire une nouvelle pulsion dans la course à l’urbanisation tous azimuts ! lancent Jean-Louis Ghislain et Jean-Pierre Hannequart. Il s’agit d’un projet de lotissement de 123 nouveaux logements d’une dangereuse inutilité. Nous ne comprenons pas. Il existe déjà de nombreux lotissements construits ou en voie d’achèvement dans les villages concernés. La zone menacée est un poumon vert, un des derniers espaces agricoles. Le futur lotissement va générer d’innombrables impacts négatifs irréversibles, tant environnementaux que socio-économiques, dont l’expulsion d’un agriculteur…"

Il s’agit du Stéphanois Didier Ryckbosch (54 ans) qui gère une exploitation familiale de 60 hectares, mi-élevage, mi-culture. La moitié de sa surface serait urbanisée.

Réunis le 1er juin à l’initiative de Ferdelance, plusieurs habitants ont déjà réagi à l’enquête publique, soulignant notamment le fait que le dossier repose sur un schéma d’aménagement remontant à plus de trois décennies et qu’il ne prend nullement en compte les orientations récentes, contre l’étalement urbain désormais la norme pour la Région wallonne, le fameux "Stop béton".

Pour Ferdelance, l’étude d’incidences de 420 pages "jette de la poudre aux yeux, tout en n’ayant pas analysé l’impact du lotissement sur les activités existantes d’agriculture et d’élevage".

De plus, les augmentations potentielles de trafic sur des voiries locales déjà saturées sont minimisées, tout comme les risques encore accrus d’inondations que pourrait produire l’imperméabilisation des sols. L’été 2021 reste encore dans toutes les mémoires… Et pour aller plus loin, Ferdelance en appelle aussi à développer une série d’alternatives de développement durable avec l’appui des autorités locales et de réseaux spécialisés.