Mont-Saint-Guibert : l’assureur Concordia, première entreprise flamande à The Gate

Créée à Gand en 1960, cette société anonyme s’est d’abord développée dans la capitale, puis aux Pays-Bas, en France, mais aussi en Turquie. "À côté du secteur de l’immobilier, de la construction et du sport, nous sommes aussi un courtier maritime et étions donc bien implantés sur le Bosphore, indique Steve Sartor, CEO. Mais nous avions oublié la Wallonie où les courtiers industriels sont peu nombreux."

140 personnes en Belgique

Avec un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, dont environ 10% seulement en Wallonie, Concordia emploie 140 personnes dans notre pays. Elle fait aussi partie du groupe Eclessia, le plus gros courtier d’Allemagne.

"En Flandre, les mètres carrés disponibles pour le développement des activités économiques deviennent rares. D’où ces opportunités au sud du pays, et plus particulièrement dans le Brabant wallon, province disposant d’un potentiel énorme avec, depuis longtemps, de grandes industries et des sociétés pharmaceutiques. Mais aussi de nouveaux acteurs sur le marché comme Odoo par exemple. Notre développement au sens large passe par la Wallonie. Car, avec toutes les restrictions liées aux déplacements, Bruxelles devient de plus en plus compliqué. D’ailleurs, qui souhaite encore y travailler ?"

Steve Sartor se dit séduit par sa présence à The Gate, au sein de l’Axisparc. Et constate que, plus qu’ailleurs, en Wallonie, le relationnel, ce qu’il appelle le "people business", est déterminant. Quatre à cinq personnes devraient bientôt faire partie de l’implantation guibertine. "Il est important pour nous d’avoir du personnel sur place."

La sixième implantation belge

Avec des bureaux à Anvers, Grobbendonk, Gand et Bruxelles (2), The Gate est la sixième implantation belge de Concordia. La première en Wallonie. "La flexibilité du business center de l’Axisparc nous a directement séduits, avoue Steve Sartor. Notamment en termes d’accessibilité et de parking, tandis que l’environnement est particulièrement agréable, notamment avec l’espace convivial et le bar. Et puis, cela permet de combiner travail et networking en présence d’un réseau d’entreprises wallonnes permettant de ne pas commencer de zéro. Et puis, au Gate, les rencontres entre les gens sont aisées. En cinq mois de présence ici, les choses avancent très vite. Je dois absolument engager car l’objectif est 20% du chiffre d’affaires belge au sud".

Le secteur de l’assurance est en consolidation avec un phénomène de concentration et de nouveaux acteurs venant de l’étranger. Car des fonds d’investissement entrent petit à petit le secteur. Ainsi, Concordia a réalisé des acquisitions dans le passé et en effectuera encore certainement à l’avenir. "Dans ce segment, les entreprises plus petites et familiales possèdent pas mal de difficultés notamment en termes de successions. Et la complexité du métier est en constante progression, en termes de gouvernance et d’augmentation nécessaires des investissements."