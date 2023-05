Quatre administrateurs du BW à l’AES dont Jean-Yves Mercier

Née, en 1979, de la fusion de l’Association des bains publics et de l’Association des centres sportifs, l’Association des établissements sportifs est constituée en ASBL dont le rôle essentiel est de regrouper, de représenter et de défendre les intérêts des centres sportifs des communautés française et germanophone. Aujourd’hui, plus de 400 centres sportifs et aquatiques en sont membres, couvrant ainsi l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l’AES est un interlocuteur privilégié de l’Adeps, d’Infrasports, de la COCOF et de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Au sein de cette association, l’alerte quinquagénaire guibertin siège dans le conseil d’administration en compagnie de trois autres Brabançons wallons, Dimitri Balleriaux, gérant les infrastructures nivelloises, Frédéric Hautrive, directeur du complexe sportif de Rixensart, et de Jacques Horlait, à la tête du Centre Sportif Local Intégré des Coquerées à Céroux-Mousty.

À Mont-Saint-Guibert, l’ancien nageur, mais aussi étudiant actif au sein du Sportkot néolouvaniste, a connu, accompagné et dynamisé toute l’évolution sportive de la commune, un village qui ne connaissait, à la fin du siècle dernier, que des terrains de football à la rue du Cerisier et à Corbais, et qu’une salle des Loisirs où se pratiquaient du volley et du tennis de table. Depuis, et surtout ces dernières années, les choses ont bien évolué avec, notamment, les terrains de padel et la nouvelle GuibertSportArena.

En même temps que les 900 ans de la commune, le centre sportif Jean Moisse fêtera dans les prochaines semaines son quart de siècle. Après ces festivités, le dernier grand défi de Jean-Yves Mercier sera sans aucun doute de mener à bien une extension des infrastructures qu’il dirige. Trop à l’étroit, les sportifs le poussent. Car leurs clubs ont bien grandi et voient leurs performances croître, nécessitant ainsi des conditions de jeu meilleures. Comme toujours, il va se battre pour tenter de trouver des solutions innovantes. Même s’il ne sait pas pousser les quatre murs…