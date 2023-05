Mont-Saint-Guibert : le parc Jaurdinia est déjà rempli

Actuellement, deux bâtiments n’ont pas encore été construits. Destinés au départ à des bureaux, ils seront finalement consacrés à de nouvelles unités PME, ce qui permettra de répondre à des demandes d’entreprises locales, essentiellement pour de la production et du stockage.

"Le coronavirus est déjà loin dans nos têtes, souffle Geoffroy Dumonceau. La crise sanitaire n’a pas impacté négativement nos activités. Les entrepreneurs belges ont pris conscience de l’importance de produire et de stocker en Europe et donc de conserver, voire de rapatrier, en Belgique des activités de production et de distribution. Sur la commercialisation des bâtiments semi-industriels, l’impact s’est, en définitive, révélé plutôt positif. Par contre, les crises financière et énergétique ralentissent le rythme des ventes par rapport à la période de sortie de la pandémie. Les taux d’intérêt des emprunts hypothécaires sur les douze derniers mois ont augmenté de 300 points, passant de 1 % à 4 % dans de nombreux cas. La part des fonds propres demandée par les banques aux entreprises, afin de leur octroyer un crédit, est passée du simple au double. Les entreprises n’ayant plus les moyens d’acquérir leurs propres unités peuvent heureusement se tourner vers les locations que nous proposons."

L’e-commerce a aussi eu un impact sur les habitudes des consommateurs. L’augmentation des canaux de distribution et de la logistique a soutenu la demande en bâtiments semi-industriels. À partir des centres de stockage, les activités de distribution "last mile" se sont développées ces dernières années avec l’utilisation de vélos cargo et de petites camionnettes assurant les livraisons à domicile vers les centres-villes.