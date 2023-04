Iseco, le container intelligent et guibertin pour récolter les déchets organiques

La société dirigée par David Di Santo (51 ans), comptable de formation, connu dans la région pour avoir été auparavant actif chez Shanks devenu Renewi, et Thibaut Beghin (36), ingénieur civil, lance en effet un nouveau concept, l’Iseco.

"Iseco est un container intelligent pour la gestion des déchets, notamment les déchets organiques, avec entrée sécurisée s’intégrant dans un système informatique, et un contrôle des odeurs, une véritable alternative aux containers enterrés, explique l’Auderghemois Thibaut Beghin. Les citoyens peuvent venir y déposer leurs déchets 24h sur 24 sans engendrer la moindre nuisance. Il s’agit d’une solution flexible destinée aux pouvoirs publics et aux intercommunales dont les deux premiers exemplaires viennent d’être installés à Hastière par le BEP Environnement de la province de Namur".

Ce module sera présenté pour la première fois à Municipalia, le salon des mandataires qui se déroulera ces jeudi et vendredi à Marche et qui est l’événement annuel incontournable rassemblant tous les acteurs de la vie locale wallonne.

Cette solution écologique pour les déchets est déjà très répandue, depuis plus de deux décennies, dans les pays du sud comme l’Espagne et l’Italie. Dans ces contrées, la culture d’utiliser des containers communs est bien ancrée dans les mœurs. "N’empêche, dans un souci de salubrité publique, les responsables publics se sont vite rendu compte qu’il importait de mettre en place un contrôle d’accès et des capteurs. Surtout aussi afin d’avertir les opérateurs chargés de leur collecte qu’ils sont remplis et qu’il importe de venir les vider, permettant aussi d’optimaliser les tournées de ramassage avec le charroi", précise le Fontainois David Di Santo.

"La récolte des déchets organiques par le biais de sacs pose aujourd’hui problème, essentiellement en termes d’odeurs et de résistance des sacs aux animaux. Et un sac ouvert devient un souci de salubrité publique. De plus, en triant les déchets organiques, le poids des déchets résiduels se réduit. Les modules Iseco sont donc des îlots écologiques de hauteur réduite, autonomes et autosuffisants en énergie".

Un concentré de technologies pour la collecte des déchets

Construit en tôle d’acier galvanisé et en acier inoxydable, l’Iseco est de forme octogonale et peut accueillir des conteneurs à roulettes de 360 et 1100 litres. Ceux-ci sont placés à l’intérieur des modules via des portes à battants situées à l’avant ou à l’arrière. La hauteur de ces modules permet aux utilisateurs de déposer les déchets par le dessus et la largeur de l’ouverture de la porte à déchets permet de déposer des sacs de 60 litres, ou de limiter l’ouverture à 30 ou 40 litres via des tiroirs volumétriques.

Les modules peuvent également être équipés de système enzymatique de contrôle des odeurs.

Ce sont des structures mobiles posées sur un sol plane et ne nécessitant pas de travaux de génie civil. Ils sont également munis de panneaux photovoltaïques de manière à être autosuffisant en énergie ou peuvent être connectés au réseau d’électricité local.

Leur déplacement est rendu aisé par des attaches amovibles leur permettant d’être déplacés par un camion porte-conteneurs équipé d’une grue de levage.

L’accès aux modules se fait au moyen de QR code scanné par les utilisateurs afin d’être identifiés. Ceux-ci vont ensuite déposer leur sac dans le module abritant le type de déchet dont ils veulent se débarrasser.

Tous les modules sont équipés d’un système de capteurs mesurant l’état du remplissage des conteneurs et permettant donc au gestionnaire de prévoir les vidanges de ceux-ci. L’état des modules et les alertes sont visibles via un software ou pouvant être envoyé par courrier électronique ou SMS.

Le software de gestion des modules récupère les informations des modules par réseau 4G via une carte SIM installée dans chaque module. Les données collectées sont stockées sur un serveur dédié au client pouvant recueillir les informations d’un maximum dix modules.

Les déchets organiques ou biodégradables récoltés dans ces modules Iseco sont des déchets entièrement composés de matière organique végétale ou animale. Ces déchets collectés sont traités par biométhanisation. Ce processus les transforme en énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en compost.