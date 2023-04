Les 900 ans de Mont-Saint-Guibert: premières festivités ce week-end

Samedi

Samedi, prêtée par la fabrique d’église de Gembloux, la châsse de saint Guibert sera accueillie dans l’église Saint-Jean-Baptiste où des vêpres auront lieu à 14 h 30. Après celles-ci, vers 15 h 30, les chefs scouts la déposeront sur un char qui ouvrira le cortège folklorique et religieux des 900 ans en parcourant les rues du centre du village.

Ce cortège sera composé de différents chars, d’une fanfare, de groupes folkloriques, de géants, de marcheurs déguisés. Différents arrêts, laissant place à diverses animations par des talents artistiques locaux, sont prévus Grand-Place, place de la Dodaine, place Saint-Jean, rue de l’Orne et place du Peuple. Le cortège rejoindra ensuite l’enceinte des anciennes brasseries Vieux-Temps par la rue du Riquau.

Dès 18 h 30, les habitants pourront découvrir, sur le site de l’ancienne brasserie de la famille Grade, toujours présente dans le village, un décor de vieux café et des écrans géants. Ceux-ci permettront de revivre l’ambiance du village rythmé autrefois par de nombreux cafés, des commerces et de vieux métiers. De nombreuses cartes postales anciennes feront ainsi le bonheur des yeux des visiteurs, alors que le bourgmestre ouvrira officiellement les festivités, tout en élisant les plus beaux chars.

Son discours sera ponctué par un spectacle de tissu aérien par Parenthèse Artistik et Takapa. Ensuite, place à la fête et à la musique avec les concerts du Gustave Brass Band et du groupe Zénith, puis de 23h à 2h du matin, une soirée dansante avec DJ.

Sont annoncés aussi des food trucks vendant salé et sucré, des bars avec des bières locales, des animations pour les enfants (châteaux gonflables et jeux en bois). Vu le monde qui est attendu, le plan de circulation des rues du centre guibertin sera adapté. Et un grand parking sera aménagé sur le site des anciennes brasseries.

Dimanche

Dimanche, à 10 h, une messe sera célébrée en présence de Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant wallon. À l’issue de celle-ci, vers 11 h 30, un apéritif dînatoire sera offert dans le fond de l’église, tandis que Viviane Mortier, échevine de la Culture, inaugurera l’exposition de photos réalisées par Marie-Anne Pauwels sur les chapelles et potales des villages de l’entité guibertine.

À 13 h, Raconte moi mon Saint-Guibert, conférence de Frédéric Fouss. Celui-ci expliquera le village en mélangeant géographie, histoire et économie. D’après les organisateurs, "une vision originale et inédite de l’histoire guibertine pour petits et grands". À l’issue de cette conférence, place au concert de la chorale Les Survoltés dans le chœur de l’église. Une trentaine de chanteurs et de chanteuses pour des reprises en français et en anglais.