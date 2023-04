Mont-Saint-Guibert : The Gate fête, enfin, ses 10 ans ce jeudi

Les festivités débuteront en fin d’après-midi avec quelques surprises et se prolongeront en soirée avec un concert des Clark Gable’s Pop and Rock Cover à partir de 20 h.

Mais qu’est-ce que The Gate ?

Lancé au début des années 2000 par Henri Fischgrund, l’Axisparc a rapidement grandi. Chacun sait que le Bruxellois, Guibertin d’adoption, a toujours été visionnaire. Suite à un de ses séjours en Grande-Bretagne et plus particulièrement dans la grande banlieue londonienne, il y a constaté, avec ses associés, que les parcs d’affaires étaient régulièrement complétés d’un bâtiment ou de locaux permettant d’offrir des services communs, tout en les mutualisant. Mais aussi des rencontres entre les employés des différentes entreprises.

Ainsi, le bâtiment sis au cœur nerveux de l’Axisparc fut érigé en 2010. Il comprenait des salles de réunion, des espaces prévus afin d’être aménagés en bureaux "all in" pour des petites entreprises, des commodités communes. Mais aussi, et à l’époque, c’était novateur, la possibilité de venir travailler en se connectant à internet. Les débuts du coworking. Le principe était lancé. Rapidement, quelques sociétés s’installèrent. Et, actif jusqu’alors dans les télécoms, le Guibertin Charles Caprasse, qui avait croisé la route d’Henri Fischgrund, se vit confier le développement du projet. Il en est aujourd’hui l’administrateur-délégué.

En 2015, l’espace fut baptisé The Gate. Il comprend aujourd’hui une partie du rez-de-chaussée du bâtiment central, là où se trouvent aussi des magasins de services, un restaurant et un snack. Mais aussi les deux étages, soit une superficie de 5 000 m².

"Pour moi, The Gate doit être un véritable hôtel pour entreprises. Les chambres sont remplacées par des bureaux et les lits par des postes de travail. Avec aussi des espaces de travail en coworking et des salles de réunion appelées meetings centers".

En dix ans, la philosophie des lieux a bien changé. Au départ, le business center représentait souvent une solution de démarrage ou d’essai pour de petites sociétés ou des start-up. Et, dès leur développement, celles-ci quittaient et louaient des surfaces classiques. "Aujourd’hui ce phénomène est toujours bien présent, indique Charles Caprasse. Mais une nouvelle demande est apparue, allant dans le sens inverse, à savoir des sociétés souhaitant réduire la taille de leurs bureaux, tout en maîtrisant les coûts par l’abandon du volet opérationnel de la gestion de leurs espaces de travail."

En ces moments où notre société vit une des plus grandes révolutions que le monde de l’organisation du travail ait connue depuis des années, le bureau doit répondre à de nouvelles normes. Avec notamment la quasi-généralisation de la digitalisation. Celle-ci a permis aux entreprises de devenir "paperless", avec l’ensemble des documents dématérialisés. Dans un bureau de quatre personnes, chacun possédait auparavant son armoire et ses classeurs. En 2023, le courrier est scanné et dans le cloud. Le rapport au bureau a donc été bouleversé. Désormais, bureaux personnels et ordinateurs fixes sont abandonnés au profit de grandes tables communes et de portables.