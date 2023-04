Mont-Saint-Guibert : un plan-masse va être élaboré pour le site des anciennes brasseries

Poumon économique pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, le site des brasseries se vide actuellement progressivement de son contenu. Petit à petit, des entreprises quittent l’endroit, d’autres vendent leurs bâtiments. Subsistent certaines PME qui se questionnent elles-mêmes sur leur avenir dans ces bâtiments. Mais 60% de la superficie totale est vide d’occupation. Et, dans l’état actuel des choses, le hall de 10 000 m² propriété de l’inBW est impossible à reconvertir et à compartimenter. En outre, ce bâtiment, pourtant le plus récent du site, ne répond plus aux normes et aux exigences actuelles en termes de sécurité incendie.

Pas de réaffectation de type économique

"Les anciennes brasseries sont désormais un vestige du passé industriel mais révolu de notre commune, reconnaît le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). Elles sont devenues un chancre au centre du village. Le moment d’une réflexion globale quant à la réaffectation de cette friche industrielle est arrivé. Si des halls sont mis en vente, la Commune ou un autre opérateur pourrait par exemple les racheter afin de reprendre en main la maîtrise foncière de cette superficie, mais en oubliant une réaffectation économique".

En effet, avec le développement fulgurant du projet Jaurdinia par la société BVI.EU répondant à un besoin pressant d’entrepôts, l’activité économique s’est désormais concentrée à la périphérie du village. "Donc, pas question d’accepter la démolition du bâtiment de l‘inBW et une reconstruction dans un but d’installations de PME, ajoute le bourgmestre. Ce n’est pas le lieu ! Il importe de reconvertir en autre chose. Il faut se séparer des vestiges industriels qui n’apportent aucune plus-value et représentent même une menace".

"Remettre l’Orne à ciel ouvert"

Les inondations de juillet 2021 ont fortement touché le site des anciennes brasseries. Avec le débordement de l’Orne, tout le périmètre s’est retrouvé sous un mètre d’eau avec des conséquences dramatiques pour certaines entreprises. "Brasserie et papeterie, industries du passé, utilisaient les rivières et les canalisaient. Aujourd’hui, la démarche est inverse. Il importe de remettre l’Orne à ciel ouvert, de prévoir des zones de débordement, des espaces verts, et de poursuivre le développement de la coulée verte.

À cet égard, le site de l’ancienne production de la Vieux-Temps a indéniablement un rôle important à jouer au niveau hydrologique. D’où le lancement d’une réflexion sous forme d’un plan-masse, délégué à l’inBW, permettant à la Commune de ne pas passer à côté d’opportunités foncières et d’envisager de configurer des voiries et des activités. L’objectif de la démarche est de donner une vision et de définir des objectifs d’aménagement avec nos citoyens. Ce n’est pas au privé mais au public de définir cela. Nous devons prendre nos responsabilités pour s’assurer de la réussite de cette reconversion future et de la maîtrise de la densité."