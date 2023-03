Contrat de rivière Dyle-Gette : un nouveau plan d’actions pour les rivières

Cérémonie en grande pompe ce mardi en fin d’après-midi, à la salle des Loisirs sur la Grand-place de Mont-Saint-Guibert, avec la signature du programme d’actions 2023-2025 du Contrat de rivière Dyle-Gette. 47 partenaires étaient ainsi présents. Des pouvoirs publics, comme la Région wallonne, les provinces du Brabant wallon et de Liège, trois intercommunales, in BW, AIDE, Vivaqua, et 21 communes. Mais aussi 18 associations, l’UCL et l’ASBL CRDG.