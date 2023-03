Mont-Saint-Guibert : succès de foule pour le cirque Bouglione

Le succès populaire a été au rendez-vous sous le chapiteau de la famille Bouglione. Au total, quelques milliers de spectateurs qui ont apprécié ce cirque 100 % humain avec des numéros de valeur. Ce lundi, l’équipe démontait son chapiteau avant de prendre la route pour Louvière, prochaine halte des Bouglione qui y installeront, pour la première fois, une piste surélevée. Grâce à un système hydraulique, celle-ci est d’ailleurs opérationnelle en quelques minutes.

De son côté, Anouchka, la fille d’Alexandre, pour la première fois entièrement aux commandes des spectacles durant près de 100 minutes, était aussi aux anges: "Le public était vraiment chaleureux. On a retrouvé un public du style de celui connu il y a trente ans. Ce n’est pas comme cela partout… Avec la météo de ces derniers jours et les congés scolaires, on peut vraiment dire que les gens sont venus se réchauffer au cirque." Afin de maximiser le confort des spectateurs confrontés à des températures plus froides, le cirque Bouglione n’a pas lésiné sur les moyens en installant, après quelques jours, un chauffage supplémentaire.

Sans cesse au four et au moulin, car elle tient aussi la caisse à l’entrée, Anouchka Bouglione a le sens de la perfection. À l’aide de sa chorégraphe, après chaque spectacle, elle a chaque fois pointé du doigt les nécessaires améliorations à apporter. "Un peu de stress quand même, avoue-t-elle. Nous avons surtout été attentifs à l’amélioration des chorégraphies et à la rapidité des enchaînements. Et nous avons vraiment pu répéter à l’aise car, ici à Mont-Saint-Guibert, nous avons eu la chance de pouvoir monter le chapiteau plusieurs jours à l’avance. Je fixe rendez-vous aux Guibertins dans douze mois avec, évidemment, un tout autre spectacle et des numéros novateurs."