Cirque : première réussie pour Anouchka Bouglione à Mont-Saint-Guibert

Pour la première fois donc, Anouchka Bouglione (42 ans) a conçu et programmé les différents numéros du spectacle qui sera présenté à Mont-Saint-Guibert pendant près de trois semaines, en dénichant quelques artistes de qualité, même si son cirque reste une affaire familiale. Ses deux filles, Séléna (16 ans) et Alyana (7 ans) s’intègrent doucement, mais avec un réel dynamisme.

Le nouveau spectacle de la famille Bouglione est 100% humain. Original, jeune, intégrant les nouvelles technologies comme les lasers, il a tenu les spectateurs en haleine pendant près de deux heures, entrecoupées par un entracte pour le plus grand bonheur des enfants qui ont pu se régaler de pop-corn.

"Nous nous entraînons depuis près de six mois pour ce spectacle, confie Anouchka Bouglione. Des entraînements de fou afin d’arriver à la perfection et de présenter des numéros de qualité. D’ailleurs, après chaque représentation, et il y en a actuellement deux par jour, nous nous réunissons avec les différentes personnes qui interviennent, et notamment, les chorégraphes et responsables du son et de la musique, afin d’évaluer nos prestations et d’ainsi nous améliorer pour la prochaine fois. De légères adaptations sont ainsi réalisées."

De son côté, Alexandre Bouglione était ravi de sa présence dans le Brabant wallon et plus particulièrement à Mont-Saint-Guibert. "Nous recevons rarement un tel accueil de la part des autorités communales dans les entités où nous faisons halte, souligne-t-il. Sans parler de toutes les facilités mises à notre disposition au sein de l’Axisparc. Bref, notre saison est lancée de la meilleure manière qu’il soit."

Sur l’année, le cirque Bouglione plantera son chapiteau dans une quinzaine d’endroits disséminés en Wallonie.