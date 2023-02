Mont-Saint-Guibert : quatre ans de prison pour un incendie volontaire

Une fois de retour chez la grand-mère de la victime, où ils étaient tous deux hébergés, les violences ont continué au point que la propriétaire des lieux s’est interposée, et a appelé la police. La jeune fille, ce soir-là, a dû être prise en charge par des ambulanciers.

Suite à ce énième épisode de violence, le couple a éclaté. Mais dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, les policiers ont été appelés à nouveau à l’adresse. Cette fois, ce sont les pompiers qui leur ont demandé de venir, après avoir maîtrisé un incendie plus que suspect.

Cette nuit-là, la grand-mère qui regardait la télévision a entendu un bruit étrange à l’extérieur. Elle est sortie et a vu des flammes près la cuve à mazout de la maison. Le feu avait manifestement été bouté à une poubelle, placée contre la cuve. L’expert en incendie qui est venu sur place a considéré que le sinistre ne pouvait pas être d’origine accidentelle.

« Une putain de connerie »

De fait, la caméra d’un voisin, dont les images ont pu être visionnées par la police, a filmé une partie de la scène. On y voit arriver une voiture du même modèle que celle de l’ex petit ami, et une personne en descendre en fumant. Celle-ci se dirige vers la maison et après quelques minutes, revient sans cigarette mais avec une escabelle, avant de quitter précipitamment les lieux.

L’exploitation du GSM du suspect a montré qu’il était bien venu sur place. Il l’a avoué lui-même, mais en affirmant qu’il avait juste besoin – au milieu de la nuit ! – de récupérer son échelle… Cette soirée-là, il avait appelé 19 fois son ex-compagne, avec une pause observée juste au moment où le feu a été bouté. Et un peu plus tard, il a envoyé un message indiquant qu’il avait fait "une putain de connerie".

Cité devant le tribunal correctionnel, le jeune homme n’a pas fait le déplacement à Nivelles pour s’expliquer. Lorsque son dossier a été pris par défaut, le ministère public a souligné les conclusions de l’expert qui l’a examiné, et qui a estimé que l’intéressé représentait un danger social en raison de ses abus de boisson.

Le jugement est tombé ce jeudi: le prévenu écope de quatre ans d’emprisonnement.