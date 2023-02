Vœux de Nouvel An à Mont-Saint-Guibert: le collège remercie de très nombreux Guibertins

Il a aussi remercié le personnel communal et celui du CPAS, ainsi que les 40 couturières bénévoles qui ont permis la création de 2 500 masques pendant la pandémie. Et n’a manqué, dans le cadre des inondations de juillet 2021, de mettre en exergue les "Solidaires guibertins" ayant mis en place le centre de dons, la société BV pour la mise à disposition d’un hangar à la Commune afin d’héberger ce centre, l’Axisparc pour son don de 50 000 € ayant permis de fournir tout l’électroménager de première nécessité aux sinistrés afin qu’ils puissent rester vivre chez eux en toute dignité, le Lions club qui a offert des déshumidificateurs distribués ensuite par le CPAS à la population, ainsi que toutes les associations et tous les citoyens pour leurs dons matériels et financiers. Quant aux familles guibertines, elles ont permis d’héberger plus de 80 réfugiés ukrainiens et n’ont pas été oubliées.