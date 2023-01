Centre sportif de Mont-Saint-Guibert: bientôt 400 000 € de travaux

Après 25 ans, l’infrastructure du centre sportif vieillit. Et nécessite donc la plus grande attention. Le remplacement de l’ancien éclairage par des lampes LED a ravi tous les sportifs, d’autant que son intensité peut désormais être modulée en fonction des terrains et des sports pratiqués. Une gestion plus optimale et des coûts réduits.

Lors de la dernière réunion des clubs, Jean-Yves Mercier, le directeur, a expliqué que les travaux de renouvellement des sanitaires devraient enfin se concrétiser au début de l’été. Avec le placement de panneaux photovoltaïques et les WC désormais connectés à l’eau de pluie. Le coût est important: près de 400 000 € dont la moitié prise en charge par la Région. Vu la situation, un effort énergétique est réalisé, depuis le début de l’automne, avec une diminution de la température des douches de 2 degrés.

D’autres nouveautés sont à relever. Construite à la fin de l’été, la pergola prolongeant la cafétéria recueille son succès, tout en étant devenue un lieu non-fumeur. L’abri destiné aux vélos et aux motos est désormais installé à l’entrée du parking, tandis qu’une grande télévision annonçant, entre autres, les rencontres, est installée dans le hall d’accueil. Tout comme un DEA dont l’utilité est aussi soulignée par le directeur. Enfin, le lifting du sol de la grande salle est reporté.