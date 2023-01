Mont-Saint-Guibert : la nouvelle sortie de la N25 est opérationnelle

Sur la N25, la nouvelle sortie à hauteur de la rue des Trois Burettes et de l’entrée vers le parc d’affaires guibertin est désormais opérationnelle. Si l’accès à la sablière, au site de l’inBW et du parc à conteneurs de la commune était déjà opérationnel depuis plusieurs semaines, il est donc désormais possible pour les usagers de sortir de la N25 et, soit de se diriger vers le village de Mont-Saint-Guibert par la rue des Trois Burettes, soit de rentrer dans l’Axisparc et de prolonger vers l’entrée de Louvain-la-Neuve.