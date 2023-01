Mont-Saint-Guibert : Jivé Express, un développement exponentiel

Jivé Express est l’enfant du Guibertin Jean-Marc Jacques (46 ans) et de son épouse Valérie Dal Mas (45), ayant abandonné son poste dans une agence de voyages. Menuisier ébéniste, ce dernier s’est d’abord lancé, avec son frère Jean-François, dans l’aquariophilie, tout en effectuant des dépannages en livraison.

"J’ai toujours aimé conduire. J’ai débuté comme indépendant en 2003. En camionnette pour DHL. Puis, pour la Lufthansa et des sous-traitants. Mais c’est DHL qui m’a lancé en me confiant du volume. Si aujourd’hui, la multinationale, à qui je fournis des chauffeurs, représente 40 % de mon chiffre d’affaires, ce fut 90 % à mes débuts".

Son premier camion fut acquis en 2012. Et le premier semi-remorque en 2015.

47 personnes dont 37 chauffeurs salariés

Aujourd’hui, Jivé Express possède 45 véhicules de plus de 3,5 tonnes, dont 17 tracteurs Scania et 20 camions Mercedes, dits porteurs. Un développement exponentiel grâce à l’esprit d’entreprendre, au dynamisme et à l’organisation parfaite de la société qu’a rejoint, depuis deux ans, le Corbaisien François Laermans (50 ans). Y occupant le poste de directeur opérationnel, il gère, avec les deux fondateurs, 47 personnes dont 37 chauffeurs salariés habitant pour la plupart Mont-Saint-Guibert ou les environs.

"Depuis quelques années, le monde du camion a explosé, analyse Jean-Marc Jacques. En 2022, nous sommes passés d’un chiffre d’affaires de 5,5 à 6,5 millions." Outre pour DHL dont elle est le point relais officiel pour les colis, Jivé Express travaille pour UPS, Fedex, Colruyt, Delhaize, d’autres sociétés plus petites et des particuliers. "Nous sommes spécialisés dans l’urgence et dans le service haut de gamme partout en Europe. De la simple enveloppe au semi-remorque. Parfois, nous prenons l’avion pour un contrat. Nous nous devons d’être réactifs car les gens ne savent plus attendre. Les ventes sur internet n’arrêtent pas d’exploser. Même si la grosse activité se déroule de 5h à 22 h, notre équipe se relaie 24 heures sur 24 afin d’être opérationnelle en permanence."

Jean-Marc Jacques est exigeant avec ses collaborateurs. Notamment dans le strict respect de la réglementation des temps de conduite au travers des tachygraphes et de la géolocalisation des véhicules. Mais aussi dans leur tenue, d’ailleurs offerte par la société. Pas question d’être en training ou en short. "Notre image n’a pas de prix. Il importe de rester au-dessus du lot." Il garde aussi le contact avec le terrain, puisqu’il est régulièrement derrière le volant. "Je tire le max de mes gars", tout en avouant qu’il est difficile de lutter contre le dumping social des pays de l’est. "Heureusement, nous sommes dans une niche particulière."

Un camion rose

Ajoutons que lors d’une fête du personnel, une des salariées de l’entreprise a lancé l’idée que son camion Scania soit repeint en… rose. "Même si notre couleur officielle est le noir, nous avons relevé le défi et pris en charge le démontage et la nouvelle peinture, sourit Jean-Marc Jacques. Aujourd’hui, ce camion représente un véritable outil commercial et une marque de fabrique de l’entreprise…"