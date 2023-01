Encore un peu de patience pour les deux bandes au carrefour de Corbais, à Mont-Saint-Guibert

Les files au bout des rues Haute et de Corbais à certains moments de la journée ne vont cependant pas disparaître de sitôt. "Suite à l’aval de la Commune, le projet d’arrêté ministériel est en cours de validation par le ministre régional, explique Jean-Marc Jadot, directeur des routes du Brabant wallon (SPW). Il faudra donc encore attendre quelques mois avant que la programmation des feux soit changée et que le marquage au sol soit modifié pour permettre aux véhicules souhaitant tourner à gauche de ne plus bloquer la circulation. Car ceux-ci empêchent les conducteurs désireux d’aller tout droit ou de tourner à droite de s’engouffrer dans le carrefour."