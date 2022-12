Brabant wallon : l’Alliance Centre BW regroupe désormais les entreprises de huit communes

"Ainsi, nous accroissons notre visibilité et nous maximisons les chances de succès des entrepreneurs installés au centre du Brabant wallon qui disposent d’un réseau de contacts encore plus étendu, explique Véronique Forget, directrice et figure emblématique de l’Alliance Centre BW. Avec des valeurs plus que jamais d’actualité pour soutenir un développement local et durable."

Et de rappeler les trois missions principales de l’association: offrir un tremplin économique et social aux entreprises membres, promouvoir leurs intérêts, et stimuler l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises.

Plusieurs groupes de travail

Avec 30 administrateurs au sein de son bureau exécutif, l’Alliance Centre BW s’est structurée autour de plusieurs groupes de travail: croissance et intégration des nouveaux membres, mobilité, lobbying, soutien aux jeunes, développement durable. Ces groupes étant eux-mêmes divisés en sous-groupes.

Quant au Codir (comité de direction), il est composé de Frédéric Vaessen et Frédéric Depraetere (coprésidents), Benoit De Jaeger (trésorier), Isabelle Dujardin, Robin Van Peborgh, Alexandre Reumont et Alain Bock. Enfin, à côté de Véronique Forget, Charlotte Jacquet vient d’être engagée afin de développer la zone couverte par l’ancienne WBLA. Elle sera épaulée par Isabelle Dujardin, administratrice référente pour les entreprises de cette zone.

Travailler les réseaux de base

"Une association d’entreprises doit constamment s’adapter à l’évolution du marché, soufflait Frédéric Vaessen, un des coprésidents, lors de son entrée en fonction il y a quelques mois. Plus que jamais, notre ambition est de travailler les réseaux de base. Il s’agit de créer du réseau entre les entreprises membres de l’association en aidant celles étant le plus en difficulté et en favorisant le circuit court". Et de rappeler que l’association est un groupement d’entreprises et non de personnes, comme c’est le cas par exemple pour un cercle bien connu établi à Louvain-la-Neuve: "Les entreprises sont nos membres, mais n’importe quel collaborateur peut participer aux organisations et manifestations. C’est de cette manière que les contacts se développent et que les relations s’enrichissent".

Au sein de l’Alliance Centre BW, la dynamique est bien présente. Véronique Forget se démène aux quatre coins de la zone couverte et n’est pas peu fière que l’Alliance Centre BW a mis sur pied 50 événements lors de l’année écoulée, soit un chaque semaine, tout en étant partie prenante dans divers projets, comme la Smile School de l’Axisparc.

Deux rendez-vous festifs en janvier à Louvain-la-Neuve et à Waterloo

Ajoutons que l’Alliance Centre BW proposera en janvier deux rendez-vous festifs: le mardi 10 janvier, en fin de journée, apéro dînatoire et show de stand-up au Citizen Kane de Louvain-la-Neuve ; le jeudi 26 janvier, de 11h à 14 h, à la Musica Mundi School de Waterloo, concert des élèves de cette école offert par le fondateur de l’Axisparc, Henri Fischgrund. Ce concert sera suivi d’un lunch avec les bourgmestres et échevins des huit communes des entreprises membres de l’association.