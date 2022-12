Avec « The Flanders Gate », attirer les Flamands à Mont-Saint-Guibert

"Avec une réduction des occupations de quelque 20 % suite à la pandémie, il importait de marquer le coup au tournant de celle-ci, explique le Guibertin. À travers le monde sportif que je côtoie, que ce soit le judo, le volley ou le cyclisme, j’ai tissé des liens avec des sociétés néerlandophones. En croissance au nord du pays, certaines d’entre elles se sont rendu compte qu’elles exploitent peu ou mal la Wallonie. Ou encore qu’elles ne savent pas trop comment appréhender leur présence au-delà de Bruxelles. Et effectivement, Flandre et Wallonie possèdent des cultures différentes. Se déployer commercialement au sud de la Belgique n’est pas exactement la même chose que de l’autre côté de la frontière linguistique."

Des sociétés « glocales »

L’idée est donc de pouvoir accueillir les Flamands, mais aussi des entreprises étrangères, à Mont-Saint-Guibert. Le village brabançon est idéalement situé, en plein cœur du Brabant wallon, une entité économique par excellence. "Et les entreprises flamandes peuvent s’y installer sans “ennuyer” personne, tout en restant neutres avec les bassins carolo et liégeois et les sous-régions. L’Axisparc possède aussi toute l’infrastructure opérationnelle pour loger des sociétés et les aider à développer leurs réseaux dans le Brabant wallon", poursuit Charles Caprasse qui aime parler de sociétés "glocales" (sic), autrement dit des entreprises ayant l’ambition de se développer partout, tout en multipliant les accroches locales.

"Le plus important est de comprendre les spécificités et la culture du business au sud du pays. En Wallonie, il importe de se faire adopter. Le business se concrétise par la confiance et le relationnel, donc l’humain. Plus que jamais, après le traumatisant épisode du Covid, chacun a besoin d’interactions humaines. Un bon produit ou service se développe grâce au réseautage et au networking." Et sans forfanterie aucune, d’affecter The Gate à la Ligue des champions dans son domaine.

"Notre objectif, sans cesse en réflexion, est de cibler le business center de l’Axisparc parmi les meilleures structures belges du même type. Réputation et attractivité représentent notre ADN: permettre aux sociétés présentes ici d’accroître leurs contacts et leurs opportunités." Et d’espérer aussi qu’à court terme, certaines structures publiques, comme la Province, l’intercommunale inBW ou encore la Chambre de commerce, puissent rejoindre la dynamique.