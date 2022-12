Neuf sites à aménager pour éviter de nouvelles inondations

Deux aspects distincts ont été mis en avant. D’un côté, le ruissellement localisé et, d’autre part, le débordement de rivière. Des études de faisabilité ont été bouclées pour neuf sites (Houssière, Tollet, Saint-Pierre, rue Haute (3), Tilleuls, Pierrère, Perriqui).

Sept de ces sites nécessitent des travaux de moyenne envergure et sont prévus en 2023 et 2024. Soit des modifications du relief du sol aux abords des parcelles impactées, la création de digues de retenue et de fossés, l’aménagement de traversées de voirie, ainsi que la création de bassins de rétention de faible taille. Les études de faisabilité étant terminées, le collège communal a proposé de poursuivre la mission avec la société désignée par la Province dans son accord-cadre pour un coût estimé de 84 000 € comprenant la réalisation du cahier des charges et le suivi des travaux.

Par contre, deux des neuf sites, Houssière et Chemin Tollet, nécessitent des aménagements plus lourds de type bassin d’orage dont les surverses devront être directement reliées au système d’égouttage. Pour ces aménagements, il a été proposé de confier la suite de la mission à l’inBW via une AMO (assistance maîtrise d’ouvrage). "À nos yeux, il est davantage cohérent de s’adresser directement à l’intercommunale lorsque son réseau d’égouttage est directement impacté par l’aménagement", précise le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion).

Réfection du bassin d’orage du Linchet

Avant les inondations de l’été 2021, le conseil communal avait voté un cahier de charges afin de curer quatre bassins, ceux des Hayeffes, du Christ du Quéwet, du Linchet et du Pérriqui. Mais ces inondations ont modifié l’ordre et l’ampleur des réfections de l’ensemble des ouvrages du territoire. Les berges des bassins du Warichet et des Trois Fontaines, qui avaient cédé, ont été totalement rénovées au printemps. Le bassin des Hayeffes et celui du Christ du Quéwet ont été déboisés et curés. Celui du Perriqui demande une étude complémentaire en vue d’être déplacé.

Quant à celui du Linchet, il nécessite, outre un curage, une réfection complète de la ZIT (zone d’immersion temporaire). La capacité du bassin va être augmentée, ses berges seront élevées et de nouvelles digues seront placées afin de rendre l’aménagement complet et d’offrir une protection complète aux habitations ayant subi d’importantes coulées de boues en juin 2021.