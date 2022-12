Mont-Saint-Guibert : la « Petite Sibérie » n’est pas près d’être rénovée

Si elle était et reste privée, le conseil communal de juillet 2009 a cependant baptisé, à l’unanimité, cette route "rue de la Petite Sibérie" car "2 à 3 degrés de différence y sont en effet régulièrement enregistrés", avait justifié le collège de l’époque, présidé par feu Jean-François Breuer. Une convention fut ainsi signée avec le propriétaire privé et l’exploitant, ceux-ci s’engageant à aménager et à céder la voirie au public. De son côté, la Commune s’engageait à clôturer la rue et à y installer l’éclairage. Elle acheta d’ailleurs les poteaux d’éclairage en béton. Depuis plus de dix ans, ceux-ci sont stockés dans le dépôt communal de la rue de Corbais…

En 2009, l’espoir de Mont-Saint-Guibert reposait aussi sur les 700 000 € de compensations exigés par la Région pour l’extension de la sablière. Ils auraient pu être utilisés en partie afin d’effectuer les travaux nécessaires. Sans succès cependant, au point que le dossier s’est finalement enlisé, sans être remis sur la table par la majorité 2012-2018 Écolo - Union communale. Entre-temps, les compensations ont essentiellement été affectées à la création du nouveau rond-point en passe d’être réalisé dans le même temps que la sortie de la N25 à hauteur de la rue des Trois Burettes et de l’Axisparc.

Vu l’état de la voirie, les travaux à réaliser sont bien conséquents, le chemin composé de béton étant défoncé à de nombreux endroits. "La voirie appartient à l’inBW et est en très mauvais état, indique le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). La faire passer sous statut communal avant de la rénover impliquerait un coût important pour notre cité. Je rappelle aussi qu’il y a deux législatures, la Commune avait envisagé de réaliser les travaux dans le cadre de l’accès au terrain de motocross et de la zone de détente et de loisirs qui devait se créer dans le fond de la sablière. Depuis, les projets ont changé. Aujourd’hui, il s’agit d’un projet de parc économique qui accueillera un charroi lourd nécessitant une assise de route plus solide. Ce n’est plus d’utilité publique. Ce n’est pas aux citoyens guibertins de financer la réfection de cette voirie. Elle n’est actuellement utilisée que par les Guibertins se rendant au parc à conteneurs. Et celui-ci sera déplacé à moyen terme."

Quant aux poteaux d’éclairage prenant la poussière dans le dépôt communal, il reste à la Commune à les offrir à l’inBW, désormais propriétaire de la voirie depuis l’achat de l’ensemble des parcelles sur lesquelles l’intercommunale compte développer un nouveau parc d’activité économique basé sur l’environnement, la gestion des déchets et l’écocircularité.

Pas de travaux importants avant 2028

"La demande de modification du plan de secteur a été introduite à la Région wallonne, confirme Laurent Dauge, directeur général de l’inBW. Toute la procédure ne devrait être terminée qu’à l’horizon 2028. À ce moment, nous pourrons nous occuper de l’infrastructure routière. D’ici là, sauf de petits travaux urgents et nécessaires, la rue de la Petite Sibérie ne sera pas rénovée. Nous n’y travaillerons que lorsque le parc se développera. Et dès l’aménagement et l’équipement complet de la voirie d’accès, celle-ci sera rendue, comme toujours, à la Commune."