Mont-Saint-Guibert : les 14 mois d’IPP sauvent la Commune

Les dépenses de personnel s’accroissent de 400 000 €, tandis que le budget fonctionnement augmente de quelque 850 000 €. Une majoration substantielle s’expliquant par les coûts plus importants de l’énergie (270 000 €), la cotisation responsabilisation (150 000 €), le plan communal de mobilité (130 000 €) et les festivités des 900 ans budgétées pour 300 000 €.

Quant aux dépenses de transfert, outre 350 000 € afin de financer l’extraordinaire, elles sont réparties comme suit: 82 000 € pour la zone de police (augmentation de 10 %), 340 000 € pour le service incendie (augmentation de 20 000 €), 265 000 € pour la Régie communale autonome (augmentation de 45 000 €).

Du côté des recettes, le Fonds des Communes se monte désormais à 1 150 000 €, soit une majoration de 130 000 €. Quant aux recettes issues du précompte immobilier et de l’impôt des personnes physiques, elles se chiffrent respectivement à 4 millions d’euros (pour 3,750 millions d’euros en 2022) et à 4,200 millions d’euros (pour 3,200 millions d’euros en 2022).

Les 12 mois de 2023, mais aussi novembre et décembre 2022

"Toutes les Communes bénéficient de l’application d’une décision fédérale de 2003. Historiquement, la Commune perçoit l’IPP enrôlé deux mois auparavant, soit de novembre à octobre de l’année suivante. À partir du 1er janvier 2023, le fédéral n’attendra plus la perception pour payer les Communes. Nous toucherons donc 12 mois réels en 2023, mais aussi les mois de novembre et décembre 2022. Comme pour beaucoup d’autres Communes et certaines auraient pu s’approcher du déficit, il s’agit d’une recette exceptionnelle qui sauve notre année et qui tombe à pic car les effets de l’indexation sur les recettes communales ne se feront ressentir qu’en 2024. Et ce n’est pas un cadeau empoisonné car, d’après nos projections, en 2024, notre recette IPP restera sensiblement la même avec la perception indexée."

Et d’avouer: "Lorsque nous avons travaillé à la réalisation de la première épreuve du budget, nous étions arrivés à la conclusion que nous devions trouver 270 000 € afin de boucler l’exercice. Cette manne vient sortir les finances guibertines, d’une sorte de restriction budgétaire. Cette réforme vient sauver l’année 2023 pour les Communes, sans toutefois mettre en péril l’année 2024 suite à l’indexation des salaires".

Budget extraordinaire

Du côté du budget extraordinaire (dépenses: 4 413 000 €), différents travaux ont été prévus. Parmi ceux-ci, notons les dépenses pour 1 650 000 € pour la piste cyclable des Trois Burettes et l’étude pour la création d’un RAVeL entre la rue de Corbais et la rue des Trois Burettes (35 000 €). Mais aussi la création d’une nouvelle plaine de jeux au centre sportif et la construction d’un Agoraspace à Corbais, chaque projet pour 200 000 €, la suite de la coulée verte qui consistera en la traversée de l’Orne afin de rejoindre la rue des Vignes après la démolition d’une partie du moulin des Vignes (80 000 €), la poursuite de la lutte contre les inondations (100 000 €), les travaux de reconstruction du pont de la rue d’Alvau (220 000 €), la mise en œuvre définitive de la rue scolaire à la rue des Hayeffes et la restriction d’accès aux rues de Nil et Demi-Lune (100 000 €), ainsi que le financement du rond-point sis juste à côté de la nouvelle sortie de la N25 aux Trois Burettes (268 000 €).