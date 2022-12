Spectaculaire embardée à Corbais au carrefour entre la N4 et la N25 ce lundi matin

Conséquence du verglas ou de la pluie au carrefour entre les N4 et N25 à Corbais ce lundi matin: un véhicule a effectué une embardée et s'est retrouvé dans le champ surplombant la route, comme on peut le voir à l’arrière-plan de notre photo. La position de la voiture accidentée a rendu le dépannage peu aisé…